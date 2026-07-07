fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Khalaili? No questioni drammatiche, ecco la verità! E su Stones-Inter risulta…”

calciomercato

Romano: “Khalaili? No questioni drammatiche, ecco la verità! E su Stones-Inter risulta…”

Romano: “Khalaili? No questioni drammatiche, ecco la verità! E su Stones-Inter risulta…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato anche di Inter, trattando i nomi di John Stones e Anan Khalaili in entrata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato anche di Inter, partendo dal nome di John Stones: "E' stato offerto a tutte le squadre italiane più importanti: è sul mercato e ha lasciato a zero il City. Ha richieste economiche importanti: all'Inter è stato proposto a marzo scorso e non si è particolarmente scaldata, è stato offerto di nuovo negli scorsi giorni.

Romano: “Khalaili? No questioni drammatiche, ecco la verità! E su Stones-Inter risulta…”- immagine 2
Getty Images

Lui verrebbe in Italia volentieri ma a livello di costi sarebbe molto impegnativo: tutti i club italiani valutano, anche perché ultimamente ha avuto diversi infortuni. Ma comunque valutazioni in corso. Se è vero che stanno soffiando Khalaili? Io continuo a dire che Inter e USG trattano e non mi risultano altri club italiani in trattativa. L'altro club era il Napoli, ma senza uscite in quel ruolo non fa entrate.

LEGGI ANCHE

Romano: “Khalaili? No questioni drammatiche, ecco la verità! E su Stones-Inter risulta…”- immagine 3

Su Khalaili l'Inter è forte: ha l'accordo col giocatore e lui ha chiesto di andare via. Va assolutamente tenuta l'Inter in trattativa per Khalaili, senza farne questioni drammatiche dicendo offerti 10 milioni in più o in meno: c'è una trattativa diretta in corso, non è questione di offerte scritte ma di parlarsi per arrivare all'offerta definitiva e chiudere".

 

Leggi anche
CdS – Khalaili: Ausilio ce l’ha in pugno. L’Inter scopre il bluff
Pedullà: “Chalobah, nessun rilancio dal Como. Lui ha accordo con l’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA