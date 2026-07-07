Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato anche di Inter, partendo dal nome di John Stones: "E' stato offerto a tutte le squadre italiane più importanti: è sul mercato e ha lasciato a zero il City. Ha richieste economiche importanti: all'Inter è stato proposto a marzo scorso e non si è particolarmente scaldata, è stato offerto di nuovo negli scorsi giorni.