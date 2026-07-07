Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato anche di Inter, trattando i nomi di John Stones e Anan Khalaili in entrata
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato anche di Inter, partendo dal nome di John Stones: "E' stato offerto a tutte le squadre italiane più importanti: è sul mercato e ha lasciato a zero il City. Ha richieste economiche importanti: all'Inter è stato proposto a marzo scorso e non si è particolarmente scaldata, è stato offerto di nuovo negli scorsi giorni.
Lui verrebbe in Italia volentieri ma a livello di costi sarebbe molto impegnativo: tutti i club italiani valutano, anche perché ultimamente ha avuto diversi infortuni. Ma comunque valutazioni in corso. Se è vero che stanno soffiando Khalaili? Io continuo a dire che Inter e USG trattano e non mi risultano altri club italiani in trattativa. L'altro club era il Napoli, ma senza uscite in quel ruolo non fa entrate.