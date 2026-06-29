"Una nuova freccia di Cristian Chivu. Un guerriero moderno in grado di poter raccogliere l'eredità di Dumfries e in grado di far dimenticare l'obiettivo mancato di mercato, Palestra". Così a SportMediaset parlano del giocatore nel mirino dei dirigenti dell'Inter, Anan Khalaili.
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SM – Khalaili, guerriero moderno per l’Inter: il ritratto. Valutazione, percentuale e…
"L'esterno destro israeliano dell'Union SG in Belgio ha vinto tutto: campionato e Supercoppa l'anno scorso, Coppa belga quest'anno per un totale di 99 partite, 8 gol e 11 assist. Il giocatore è figlio d'arte: il suo papà ha fatto il portiere fino a due anni fa in vari club tra Israele e Giordania. I tifosi dell'Atalanta lo conoscono bene: letale il suo gol contro i bergamaschi usciti poi dalle prime otto della CL", spiegano del calciatore 21enne dal tg sportivo di Italia1.
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"Destro, sinistro: la confidenza col pallone è la stessa, versatile in attacco e con spiccate doti da uomo assist. Inamovibile quest'anno all'USG: 52 presenze, 6 assist decisivi e 6 gol. Costa 25 mln, sul suo valore pesa anche il 15% della futura rivendita da girare al Maccabi Haifa. C'è anche il Napoli su di lui che ha già strappato un accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni. Sarà quindi un affare da fare in maniera rapida per non farsi sfuggire una pedina fondamentale per lo scaccchiere nerazzurro", conclude il servizio dedicato al giocatore.
(Fonte: SM)
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