Il club nerazzurro deve trovare l'esterno per sostituire Dumfries e dopo il mancato colpo Palestra il mirino è puntato sul giocatore dell'Union SG

"L'esterno destro israeliano dell'Union SG in Belgio ha vinto tutto: campionato e Supercoppa l'anno scorso, Coppa belga quest'anno per un totale di 99 partite, 8 gol e 11 assist. Il giocatore è figlio d'arte: il suo papà ha fatto il portiere fino a due anni fa in vari club tra Israele e Giordania. I tifosi dell'Atalanta lo conoscono bene: letale il suo gol contro i bergamaschi usciti poi dalle prime otto della CL", spiegano del calciatore 21enne dal tg sportivo di Italia1.