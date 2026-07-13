"Dopo un anno al Marsiglia Benjamin Pavard è tornato a casa base con l’animo di chi sa di essere soltanto di passaggio: un tempo era in amore con la piazza e si faceva semplicemente chiamare “Benji l’interista”, mentre oggi aspetta solo una chiamata dal campionato turco".

"Anche l’albanese Asllani è fuori dal progetto e in cerca di definitiva sistemazione, ma sarà ancora più strano il ritorno alla normalità del campo per Davide Frattesi: la mezzala con la valigia da anni pensava che avrebbe salutato ben prima del ritiro, ma al momento non è stata trovata una destinazione definitiva".