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Inter, quale scenario per Pavard: “Benjamin è tornato a Milano e aspetta una chiamata da…”

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L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori di proprietà dell'Inter considerati esuberi, Pavard in testa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori di proprietà dell'Inter considerati esuberi, Pavard in testa. Scrive la rosea:

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"Dopo un anno al Marsiglia Benjamin Pavard è tornato a casa base con l’animo di chi sa di essere soltanto di passaggio: un tempo era in amore con la piazza e si faceva semplicemente chiamare “Benji l’interista”, mentre oggi aspetta solo una chiamata dal campionato turco".

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"Anche l’albanese Asllani è fuori dal progetto e in cerca di definitiva sistemazione, ma sarà ancora più strano il ritorno alla normalità del campo per Davide Frattesi: la mezzala con la valigia da anni pensava che avrebbe salutato ben prima del ritiro, ma al momento non è stata trovata una destinazione definitiva".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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