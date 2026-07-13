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Inter, quale scenario per Pavard: “Benjamin è tornato a Milano e aspetta una chiamata da…”
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori di proprietà dell'Inter considerati esuberi, Pavard in testa. Scrive la rosea:
"Dopo un anno al Marsiglia Benjamin Pavard è tornato a casa base con l’animo di chi sa di essere soltanto di passaggio: un tempo era in amore con la piazza e si faceva semplicemente chiamare “Benji l’interista”, mentre oggi aspetta solo una chiamata dal campionato turco".
"Anche l’albanese Asllani è fuori dal progetto e in cerca di definitiva sistemazione, ma sarà ancora più strano il ritorno alla normalità del campo per Davide Frattesi: la mezzala con la valigia da anni pensava che avrebbe salutato ben prima del ritiro, ma al momento non è stata trovata una destinazione definitiva".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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