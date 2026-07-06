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SI – Nottingham su Frattesi: lui non ha deciso. Dal 10 giugno aspetta di capire se…

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Il calciatore nerazzurro è nel mirino del club inglese ma piace pure alla Juve
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

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Su Sportitalia si è parlato di Davide Frattesi e del mercato che ruota attorno al suo nome. Il calciatore è in uscita dall'Inter e piace molto al Nottingham Forest che ha cambiato allenatore e ha ufficializzato Glasner, il tecnico che era stato accostato anche al Milan prima che la scelta di Cardinale ricadesse su Amorim.

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Nonostante il gradimento del club inglese per il giocatore, lui non ha preso ancora una decisione. Perché è consapevole - riferiscono da SI - dell'interesse della Juve. Carnevali lo conosce bene per averlo lanciato al Sassuolo. Spalletti lo ha convocato in Nazionale e con lui il centrocampista ha fatto molto bene.

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Serve però pazientare: in questo momento la priorità dei bianconeri sono le cessioni. La Juve resta quindi sullo sfondo per il giocatore di proprietà dell'Inter. "Dal 10 giugno - ha aggiunto Pedullà durante la trasmissione serale di mercato di SI - il giocatore attende di capire se essere nella lista dei preferiti di Spalletti porterà ad un assalto da parte del club bianconero". 

(Fonte: SI)

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