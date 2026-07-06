Su Sportitalia si è parlato di Davide Frattesi e del mercato che ruota attorno al suo nome. Il calciatore è in uscita dall'Inter e piace molto al Nottingham Forest che ha cambiato allenatore e ha ufficializzato Glasner, il tecnico che era stato accostato anche al Milan prima che la scelta di Cardinale ricadesse su Amorim.