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SI – Nottingham su Frattesi: lui non ha deciso. Dal 10 giugno aspetta di capire se…
Su Sportitalia si è parlato di Davide Frattesi e del mercato che ruota attorno al suo nome. Il calciatore è in uscita dall'Inter e piace molto al Nottingham Forest che ha cambiato allenatore e ha ufficializzato Glasner, il tecnico che era stato accostato anche al Milan prima che la scelta di Cardinale ricadesse su Amorim.
Nonostante il gradimento del club inglese per il giocatore, lui non ha preso ancora una decisione. Perché è consapevole - riferiscono da SI - dell'interesse della Juve. Carnevali lo conosce bene per averlo lanciato al Sassuolo. Spalletti lo ha convocato in Nazionale e con lui il centrocampista ha fatto molto bene.
Serve però pazientare: in questo momento la priorità dei bianconeri sono le cessioni. La Juve resta quindi sullo sfondo per il giocatore di proprietà dell'Inter. "Dal 10 giugno - ha aggiunto Pedullà durante la trasmissione serale di mercato di SI - il giocatore attende di capire se essere nella lista dei preferiti di Spalletti porterà ad un assalto da parte del club bianconero".
(Fonte: SI)
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