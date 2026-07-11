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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Khalaili? Inter può solo aspettare. Alternative? Per rispetto per il ragazzo…”

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Romano: “Khalaili? Inter può solo aspettare. Alternative? Per rispetto per il ragazzo…”

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L'esperto di mercato ha fatto un punto sull'esterno e sulla richiesta del CONI di ulteriori accertamenti prima di certificare l'idoneità sportiva
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su DAZN, Fabrizio Romano ha parlato della questione Khalaili. Il calciatore, che è arrivato in Italia nella mattinata di venerdì 10 luglio ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro e poi quelle al Coni che però ha chiesto ulteriori verifiche per concedere l'idoneità sportiva al calciatore.

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All'esperto di mercato è stato chiesto proprio di fare un punto sulla situazione.

-A che punto siamo con Khalaili: è una trattativa sfumata, l'Inter si sta muovendo per l'alternativa? 

L'Inter è in attesa. Sta aspettando un verdetto medico che non dipende dal club. La trattativa con l'USG è chiusa a 25 mln più bonus: il giocatore ha fatto ieri le visite mediche. L'Inter sta aspettando un verdetto sulla seconda parte delle visite, quelle sull'idoneità fisica. Serviranno altri controlli che si faranno tra lunedì e martedì e il club nerazzurro può solo e soltanto aspettare e sperare il meglio per il ragazzo. Saltasse l'operazione si penserebbe alle alternative ma anche per il rispetto nei confronti del calciatore oggi l'Inter aspetta e si augura qualcosa. Fino a lunedì-martedì l'Inter può solo attendere. 

(fonte: DAZN)

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