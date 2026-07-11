Su DAZN , Fabrizio Romano ha parlato della questione Khalaili. Il calciatore, che è arrivato in Italia nella mattinata di venerdì 10 luglio ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro e poi quelle al Coni che però ha chiesto ulteriori verifiche per concedere l'idoneità sportiva al calciatore.

L'Inter è in attesa. Sta aspettando un verdetto medico che non dipende dal club. La trattativa con l'USG è chiusa a 25 mln più bonus: il giocatore ha fatto ieri le visite mediche. L'Inter sta aspettando un verdetto sulla seconda parte delle visite, quelle sull'idoneità fisica. Serviranno altri controlli che si faranno tra lunedì e martedì e il club nerazzurro può solo e soltanto aspettare e sperare il meglio per il ragazzo. Saltasse l'operazione si penserebbe alle alternative ma anche per il rispetto nei confronti del calciatore oggi l'Inter aspetta e si augura qualcosa. Fino a lunedì-martedì l'Inter può solo attendere.