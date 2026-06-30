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Gds – Khalaili è il profilo ideale per Oaktree. E c’è un aspetto ancora più determinante

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L'esterno israeliano è in cima alle preferenze dell'Inter per la fascia destra e per Oaktree è il profilo ideale
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Potrebbe essere Anan Khalaili il successore di Denzel Dumfries. L'esterno israeliano è in cima alle preferenze dell'Inter per la fascia destra, possiede requisiti che il club nerazzurro cerca e che sono l'ideale per Oaktree come spiega la Gazzetta dello Sport.

Gds – Khalaili è il profilo ideale per Oaktree. E c’è un aspetto ancora più determinante- immagine 2
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"Nelle ultime sessioni di mercato, la proprietà dell’Inter ha dettato una linea molto precisa. Investimenti sì, ma diretti tutti su profili giovani, futuribili e pronti per il presente. L’estate scorsa fa da manifesto alla teoria: Pio Esposito, Luis Henrique, Sucic, Bonny, Diouf, solo acquisti Under 25 sotto i 25-30 milioni di euro con Akanji unica eccezione in termini anagrafici. Ecco perché Khalaili (21 anni) rientra precisamente nella tipologia di calciatori che Oaktree ricerca".

Gds – Khalaili è il profilo ideale per Oaktree. E c’è un aspetto ancora più determinante- immagine 3
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"Un esborso non esageratamente oneroso sul piano del cartellino ma soprattutto un ingaggio ampiamente sostenibile. E, aspetto più determinante ancora, le caratteristiche tecniche perfette per affidargli le chiavi della fascia destra: sprinta, copre, crossa e crea. Praticamente l’uomo ideale per non rimpiangere il partente Dumfries. E, forse, nemmeno Palestra".

(Gazzetta dello Sport)

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