L'esterno israeliano è in cima alle preferenze dell'Inter per la fascia destra e per Oaktree è il profilo ideale

Gianni Pampinella Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 08:46)

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Potrebbe essere Anan Khalaili il successore di Denzel Dumfries. L'esterno israeliano è in cima alle preferenze dell'Inter per la fascia destra, possiede requisiti che il club nerazzurro cerca e che sono l'ideale per Oaktree come spiega la Gazzetta dello Sport.

"Nelle ultime sessioni di mercato, la proprietà dell’Inter ha dettato una linea molto precisa. Investimenti sì, ma diretti tutti su profili giovani, futuribili e pronti per il presente. L’estate scorsa fa da manifesto alla teoria: Pio Esposito, Luis Henrique, Sucic, Bonny, Diouf, solo acquisti Under 25 sotto i 25-30 milioni di euro con Akanji unica eccezione in termini anagrafici. Ecco perché Khalaili (21 anni) rientra precisamente nella tipologia di calciatori che Oaktree ricerca".

"Un esborso non esageratamente oneroso sul piano del cartellino ma soprattutto un ingaggio ampiamente sostenibile. E, aspetto più determinante ancora, le caratteristiche tecniche perfette per affidargli le chiavi della fascia destra: sprinta, copre, crossa e crea. Praticamente l’uomo ideale per non rimpiangere il partente Dumfries. E, forse, nemmeno Palestra".

(Gazzetta dello Sport)