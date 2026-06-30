Ieri Piero Ausilio non ha usato giri di parole per la questione Marco Palestra: "Un due di picche che neanche alle superiori"

Marco Astori Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 08:34)

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Ieri Piero Ausilio non ha usato giri di parole per la questione Marco Palestra: "Un due di picche che neanche alle superiori", l'ha definito. E, conferma il Corriere dello Sport, "Ausilio non ha ancora digerito il “due di picche” rimediato da Marco Palestra qualche giorno fa. Ci sta. «Roba che neanche alle superiori…», ha ammesso, provando a sdrammatizzare, il direttore sportivo nerazzurro, presente ieri a Rimini per la cerimonia di apertura del calciomercato estivo.

In cuor suo sa benissimo che è comunque già tempo di guardare oltre, nonostante il ricordo amaro della vicenda beffarda, per l’Inter e per il nostro calcio, con protagonista il ragazzo di Buccinasco che ha ceduto al fascino anche economico della Premier League: «Abbiamo fatto quello che dovevamo, presentando un’offerta molto importante. Il nostro massimo purtroppo è meno della metà di altri, quindi ci portiamo questo bel due di picche a casa».

Come accade in amore, Ausilio tenterà ora la strategia del chiodo schiaccia chiodo, ma al momento rimane prudente su Anan Khalaili, «attenzionato», ma non l’unico in lista. «Da tre giorni è ripartito un discorso nuovo, stiamo facendo delle valutazioni con i nostri scout e con Chivu, poi tireremo fuori l’idea migliore», ha precisato l’uomo mercato dell’Inter. Capiremo più avanti se la pista corrisponderà all’israeliano dell’Union Saint-Gilloise, che tanto piace anche al Napoli di Manna".