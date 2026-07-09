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Khalaili, ecco di quanto è il rilancio Inter. Trattativa a oltranza: “C’è la convinzione che…”
Il profilo scelto dall'Inter per la fascia destra è quello di Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise. Il club nerazzurro ha già convinto il giocatore e sta cercando un accordo con la società belga.
"L’Inter alza l’offerta per Anan Khalaili. I nerazzurri hanno presentato una nuova proposta all’Union Saint-Gilloise, club belga proprietario del cartellino del 21enne esterno israeliano, da 27 milioni di euro bonus compresi. Una mossa che riduce sensibilmente la distanza tra le parti: ballano ancora circa tre milioni, ma a Milano cresce la fiducia di arrivare alla fumata bianca.
Con il calciatore l’accordo è già stato trovato da giorni. Khalaili ha aperto al trasferimento in Serie A e l’Inter non sta prendendo in considerazione piste alternative. La linea del club è chiara: l’obiettivo resta lui, considerato il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo e completare il mercato sulle corsie. La trattativa con l’Union proseguirà nelle prossime ore, con la convinzione che un nuovo passo possa bastare per chiudere", scrive Repubblica.
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