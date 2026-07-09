Giacomo Stabile è un nuovo giocatore del Sudtirol. Il difensore centrale classe 2005, dopo una stagione divisa tra Juve Stabia e Bari, lascia nuovamente l'Inter a titolo temporaneo e giocherà ancora in Serie B.

Giacomo Stabile: “È un orgoglio per me poter vestire i colori dell’FC Südtirol. Il direttore sportivo Lovisa mi ha trasmesso, fin dal primo momento, un’ottima impressione di questa società, confermata poi anche da Raphael Kofler, con cui ho condiviso diverse esperienze nelle Nazionali giovanili. Raphael mi ha parlato benissimo sia dell'ambiente all’interno del club che della città. C'è grande entusiasmo da parte mia, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister ed iniziare questa nuova avventura”.