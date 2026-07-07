Dpo aver saltato l'ultima amichevole dell'Union Saint-Gilloise contro la Steaua Bucarest, l'esterno farà lo stesso anche nel weekend

Marco Astori Redattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 13:51)

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Sono ore decisive per il passaggio di Anan Khalaili all'Inter: e dopo aver saltato l'ultima amichevole dell'Union Saint-Gilloise contro la Steaua Bucarest, l'esterno farà lo stesso anche nel weekend, dimostrando sempre di più di volersi accasare in nerazzurro il prima possibile.

Spiega La Gazzetta dello Sport: "Di fatto, non c'è alcun motivo di darsi malato: Khalaili sta benissimo, preferisce evitare problemi di ogni tipo e ha informato i vertici del SG che per lui sia meglio saltare impegni che in qualsiasi maniera potrebbero compromettere il suo trasferimento a Milano. Permesso accordato, anche perché pure l'Union si sfrega le mani e accarezza l'idea di raccogliere una ventina di milioni di plusvalenza dalla cessione dell'esterno israeliano (pagato 6,5 milioni dal Maccabi Haifa un paio di stagioni fa). Tutti d'accordo, quindi? Quasi, perché manca ancora la quadra definitiva tra il club belga e l'Inter, comunque vicina al traguardo.

Per il prossimo 11 luglio, giorno dell'amichevole tra Saint-Gilloise ed Aarhus, Khalaili si augura di potersi già considerare virtualmente un giocatore dell'Inter. La trattativa fra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del calciatore è ormai sistemata in ogni dettaglio - accordo per un quinquennale sulla base di 1,7 milioni a stagione circa - e negli ultimi giorni si è ridotta pure la distanza tra i due club coinvolti. Da una parte c'è l'Inter che preferirebbe evitare di sfondare il muro dei 25 milioni, dall'altra il SG che, consapevole della concorrenza e della scarsità di profili interessanti nel ruolo di esterno destro, sta naturalmente cercando di ottenere il massimo dall'addio dell'israeliano. Dinamiche di mercato, trattative, distanze che nei prossimi giorni sono destinate a ridursi fino alla chiusura definitiva. Il prescelto dell'Inter è Anan Khalaili", si legge.