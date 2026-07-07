Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter – Berenbruch, frenata del Cagliari: Sampdoria pronta a inserirsi?
calciomercato
Mercato Inter – Berenbruch, frenata del Cagliari: Sampdoria pronta a inserirsi?
Il centrocampista nerazzurro sembrava destinato al trasferimento in Sardegna, ma per il momento la situazione è in stand by
Il futuro di Thomas Berenbruch è ancora da definire. Il centrocampista classe 2005, dopo una stagione in Serie C con l'Inter U23, è pronto per compiere un nuovo step nella sua carriera, ma per il momento non ci sono novità: il talentuoso mancino è da tempo nel mirino del Cagliari, ma la situazione è attualmente in stand by.
Ad approfittare di questo stallo potrebbe essere la Sampdoria: il club blucerchiato, secondo sampnews24, aveva già chiesto informazioni a gennaio, e potrebbe ora tornare alla carica. Berenbruch, nelle idee dei doriani, prenderebbe il posto di Matteo Ricci, altro centrocampista mancino di qualità, recentemente svincolatosi a parametro zero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA