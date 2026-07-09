Anan Khalaili è atteso a Milano nelle prossime ore per sostenere le visite mediche con l'Inter. A confermarlo è Sky Sport che sottolinea come la trattativa tra Inter e Union SG sia chiusa sulla base di un accordo a 25 mln di euro più bonus.

Sky Sport conferma anche un contatto diretto tra il giocatore e Cristian Chivu, con Khalaili che ha sempre dato priorità all'Inter nonostante abbia avuto altre proposte. Il padre, infatti, in un'intervista ad una radio israeliana ha spiegato come anche Newcastle, Ipswich, Atalanta e Cagliari avevano provato a convincerlo ma Khalaili ha voluto l'Inter a tutti i costi.