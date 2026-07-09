Dopo aver ufficializzato Ivan Provedel e chiuso per Anan Khalaili, adesso l’Inter, al netto delle cessioni, prepara altri tre innesti

Marco Astori Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 18:46)

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Il mercato dell'Inter sta, finalmente, entrando nel vivo: ieri è stato ufficializzato Ivan Provedel mentre nelle scorse ore è stata chiusa l'operazione Anan Khalaili a destra. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sembrano volersi fermare: "Adesso l’Inter, al netto delle cessioni, prepara altri tre innesti: un centrocampista, un difensore centrale esperto e uno giovane. Il primo obiettivo è stato scelto e individuato da tempo: si tratta dell’inglese Curtis Jones del Liverpool, 25 anni, che è stato molto vicino già a gennaio quando le due società stavano trattando un possibile scambio proprio con Dumfries.

All’epoca non ci fu né il tempo né la voglia di perfezionare il doppio affare. Adesso invece Jones è in scadenza di contratto (2027) e ha detto sì all’Inter. Il problema è accontentare il Liverpool, che chiede almeno 40 milioni più bonus parametrando il valore al mercato dei centrocampisti inglesi: la bolla di Anderson, pagato dal City 135 milioni, si è riverberata su Tonali, che è andato al Tottenham per 115, e a cascata sul resto. Perciò il prezzo di Jones è salito. Ma la coppia Marotta-Ausilio, forte della disponibilità del calciatore, non si arrende. D’altra parte Koné della Roma, cercato con insistenza un anno fa e sondato anche nelle ultime settimane, non costa meno. Sugli altri nomi c’è una maggiore flessibilità.

A partire dalla fascia destra, dove la strategia intanto prevede che la coppia esterni sia formata da Khalaili e Andy Diouf, che giocherà stabilmente a destra dove lo vede Chivu. Eventualmente poi, salvo proposte che ne suggeriscano la cessione, ci sarebbe Luis Henrique, che però l’allenatore preferirebbe testare a sinistra come vice Dimarco in modo da sfruttarne il piede invertito. Quanto alla difesa, servono sei giocatori per tre posti: al momento l’Inter ha soltanto Bisseck, Akanji e Bastoni, più Carlos Augusto che verrà impiegato più spesso come alternativa mancina a Bastoni. Arriveranno dunque un centrale dominante, possibilmente multiruolo, e una riserva da formare. Da Chalobah a N’Dicka, passando per il più difficile Gianluca Mancini, ogni soluzione è allo studio. L’ultima indiscrezione parla di un contatto con lo staff di Jhon Lucumi".