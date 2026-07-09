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Mercato, l’Inter non si ferma: dopo Khalaili arriveranno questi tre acquisti

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Dopo aver ufficializzato Ivan Provedel e chiuso per Anan Khalaili, adesso l’Inter, al netto delle cessioni, prepara altri tre innesti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il mercato dell'Inter sta, finalmente, entrando nel vivo: ieri è stato ufficializzato Ivan Provedel mentre nelle scorse ore è stata chiusa l'operazione Anan Khalaili a destra. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sembrano volersi fermare: "Adesso l’Inter, al netto delle cessioni, prepara altri tre innesti: un centrocampista, un difensore centrale esperto e uno giovane. Il primo obiettivo è stato scelto e individuato da tempo: si tratta dell’inglese Curtis Jones del Liverpool, 25 anni, che è stato molto vicino già a gennaio quando le due società stavano trattando un possibile scambio proprio con Dumfries.

Mercato, l’Inter non si ferma: dopo Khalaili arriveranno questi tre acquisti- immagine 2
Getty

All’epoca non ci fu né il tempo né la voglia di perfezionare il doppio affare. Adesso invece Jones è in scadenza di contratto (2027) e ha detto sì all’Inter. Il problema è accontentare il Liverpool, che chiede almeno 40 milioni più bonus parametrando il valore al mercato dei centrocampisti inglesi: la bolla di Anderson, pagato dal City 135 milioni, si è riverberata su Tonali, che è andato al Tottenham per 115, e a cascata sul resto. Perciò il prezzo di Jones è salito. Ma la coppia Marotta-Ausilio, forte della disponibilità del calciatore, non si arrende. D’altra parte Koné della Roma, cercato con insistenza un anno fa e sondato anche nelle ultime settimane, non costa meno. Sugli altri nomi c’è una maggiore flessibilità.

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A partire dalla fascia destra, dove la strategia intanto prevede che la coppia esterni sia formata da Khalaili e Andy Diouf, che giocherà stabilmente a destra dove lo vede Chivu. Eventualmente poi, salvo proposte che ne suggeriscano la cessione, ci sarebbe Luis Henrique, che però l’allenatore preferirebbe testare a sinistra come vice Dimarco in modo da sfruttarne il piede invertito. Quanto alla difesa, servono sei giocatori per tre posti: al momento l’Inter ha soltanto Bisseck, Akanji e Bastoni, più Carlos Augusto che verrà impiegato più spesso come alternativa mancina a Bastoni. Arriveranno dunque un centrale dominante, possibilmente multiruolo, e una riserva da formare. Da Chalobah a N’Dicka, passando per il più difficile Gianluca Mancini, ogni soluzione è allo studio. L’ultima indiscrezione parla di un contatto con lo staff di Jhon Lucumi".

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