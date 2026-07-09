Madja Khalaili, papà di Anan, prossimo esterno dell'Inter, ha raccontato così la trattativa con l'Inter svelando anche qualche retroscena

Marco Astori Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 18:29)

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Intervistato da 103FM, Madja Khalaili, papà di Anan, prossimo esterno dell'Inter, ha raccontato così la trattativa con l'Inter svelando anche qualche retroscena: "Stanno cercando di convincermi a volare per assistere alla firma, ma preferisco che faccia tutto da solo. Avevo detto che non avrei parlato finché non fosse stato tutto definito. Firmerà e dopodomani volerà da Bruxelles a Milano con un aereo che gli hanno messo a disposizione. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime due o tre settimane è stato surreale e tutt’altro che semplice.

Non so di cosa sia fatto questo ragazzo: non ho mai visto una persona così tranquilla. L’ho chiamato dopo la chiusura della trattativa e stava dormendo. Gli ho detto che l’affare era fatto e lui mi ha risposto: “Davvero? Wow". Ci sono state tante richieste da parte di diversi club: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich, che era arrivato a offrire 30 milioni di euro, oltre a Cagliari, Atalanta e Napoli. La prima offerta ufficiale è arrivata dal Napoli, ma era lontana dalle richieste economiche del club belga. Prima di Anan, il cartellino più costoso acquistato dal Saint-Gilloise era stato pagato 4 milioni di euro.

Loro hanno investito 7,5 milioni per prenderlo e adesso diventa il giocatore ceduto per la cifra più alta nella storia del club. Abbiamo vissuto una settimana terribile. Anan è arrivato quasi a saltare alcuni allenamenti e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Cristian Chivu ha preso l’iniziativa di chiamarlo personalmente e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta per quel ruolo, parlando con lui direttamente da Miami. Ciò che ha convinto l’Inter a puntare con decisione su di lui sono stati i suoi dati in Champions League. In Belgio è stato molto continuo nelle prestazioni. Sono convinto che questo non sarà l’ultimo grande trasferimento della sua carriera. La sua forza e la sua aggressività sono le qualità che lo hanno portato fin qui".

(Sportitalia)