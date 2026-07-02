Il profilo emerso è quello di Khalaili dell'Union St. Gilloise, sul quale si è mosso già il Napoli nelle scorse settimane. Gli azzurri avevano anche raggiunto un accordo di massima con il calciatore, secondo quanto riferisce Sky Sport, ma al momento non posso chiudere l'operazione. Secondo le ultime, infatti, il direttore sportivo Manna dovrà prima sistemare alcuni esuberi.

Necessità che, vista la situazione attuale, non ha l'Inter, che potrebbe chiudere subito l'affare. Ecco il primo motivo per cui al momento i nerazzurri sono in vantaggio per l'esterno. L'altro, secondo Sky, è che, vista la partenza di Dumfries, Khalaili potrebbe essere quasi certo del posto da titolare, mentre al Napoli dovrebbe vedersela con Giovanni Di Lorenzo, pilastro e capitano azzurro.