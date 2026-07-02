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Sky – L’Inter mette la freccia sul Napoli per Khalaili! 2 motivi dietro il sorpasso nerazzurro

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Dopo aver perso Palestra, finito al Chelsea, l'Inter si è messa alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia destra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo aver perso Palestra, finito al Chelsea, l'Inter si è messa alla ricerca di un nuovo profilo per la fascia destra, in grado di raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, volato al Real Madrid.

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Il profilo emerso è quello di Khalaili dell'Union St. Gilloise, sul quale si è mosso già il Napoli nelle scorse settimane. Gli azzurri avevano anche raggiunto un accordo di massima con il calciatore, secondo quanto riferisce Sky Sport, ma al momento non posso chiudere l'operazione. Secondo le ultime, infatti, il direttore sportivo Manna dovrà prima sistemare alcuni esuberi.

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Necessità che, vista la situazione attuale, non ha l'Inter, che potrebbe chiudere subito l'affare. Ecco il primo motivo per cui al momento i nerazzurri sono in vantaggio per l'esterno. L'altro, secondo Sky, è che, vista la partenza di Dumfries, Khalaili potrebbe essere quasi certo del posto da titolare, mentre al Napoli dovrebbe vedersela con Giovanni Di Lorenzo, pilastro e capitano azzurro.

(Fonte: Sky Sport)

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