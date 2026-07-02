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Provedel-Inter, Romano conferma: “Kepa fake news anche perché Ausilio…”

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Fabrizio Romano conferma Provedel all'Inter raccontando un retroscena su Kepa, accostato ai nerazzurri in giornata
Matteo Pifferi Redattore 

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Negli ultimi minuti si è chiusa l'operazione che porterà Ivan Provedel all'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima con la Lazio per circa 3 mln di euro che finiranno nelle casse dei biancocelesti.

Provedel-Inter, Romano conferma: “Kepa fake news anche perché Ausilio…”- immagine 2
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Anche Fabrizio Romano conferma che l'operazione Provedel è chiusa, nonostante siano emerse anche oggi alcune voci di un tentativo dell'Inter per Kepa, in uscita dall'Arsenal:

Provedel-Inter, Romano conferma: “Kepa fake news anche perché Ausilio…”- immagine 3
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"Zero dubbi da 10 giorni su Ivan Provedel all’Inter, le voci su Kepa non trovano riscontro. L’Inter ha preso Provedel da ormai due settimane e lo spagnolo dell’Arsenal è stato già bocciato da Piero Ausilio da mesi", scrive Romano.

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