Negli ultimi minuti si è chiusa l'operazione che porterà Ivan Provedel all'Inter. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima con la Lazio per circa 3 mln di euro che finiranno nelle casse dei biancocelesti.

Anche Fabrizio Romano conferma che l'operazione Provedel è chiusa, nonostante siano emerse anche oggi alcune voci di un tentativo dell'Inter per Kepa, in uscita dall'Arsenal:

"Zero dubbi da 10 giorni su Ivan Provedel all’Inter, le voci su Kepa non trovano riscontro. L’Inter ha preso Provedel da ormai due settimane e lo spagnolo dell’Arsenal è stato già bocciato da Piero Ausilio da mesi", scrive Romano.