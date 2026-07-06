"È iniziata ufficialmente la trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004. I nerazzurri, che hanno scelto il giocatore dell'Union per sostituire Dumfries, passato al Real Madrid, hanno offerto circa 20 milioni di euro come prima proposta al club belga.

La risposta del Saint-Gilloise, però, è stata negativa: per far partire Khalaili servirà avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni fatta dai proprietari del cartellino dell'israeliano. L'Inter, però, è forte della volontà di Khalaili, che sta spingendo verso il trasferimento in Italia e ha già comunicato al suo club la volontà di giocare con i nerazzurri. Servirà, però, un rilancio da parte dei Campioni d'Italia per convincere i belgi a lasciar andare Khalaili", si legge sul sito di Sky.