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Khalaili vuole l’Inter, Sky svela: “All’Union Saint-Gilloise in queste ore ha detto che…”
Anan Khalaili vuole l'Inter. Importanti aggiornamenti da Sky Sport sull'esterno destro, in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri dopo il passaggio di Marco Palestra al Chelsea.
"È iniziata ufficialmente la trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004. I nerazzurri, che hanno scelto il giocatore dell'Union per sostituire Dumfries, passato al Real Madrid, hanno offerto circa 20 milioni di euro come prima proposta al club belga.
La risposta del Saint-Gilloise, però, è stata negativa: per far partire Khalaili servirà avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni fatta dai proprietari del cartellino dell'israeliano. L'Inter, però, è forte della volontà di Khalaili, che sta spingendo verso il trasferimento in Italia e ha già comunicato al suo club la volontà di giocare con i nerazzurri. Servirà, però, un rilancio da parte dei Campioni d'Italia per convincere i belgi a lasciar andare Khalaili", si legge sul sito di Sky.
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