A quasi 36 anni, Simon Kjaer ha annunciato alla tv danese la fine della sua carriera dopo qualche mese da svincolato. "Nella mia testa avrei voluto chiudere la carriera al Milan", ha confessato. "Sapevo benissimo che da lì, nei miei pensieri e nella mia testa, ero lontano dal cercare qualcos'altro. Per me non avrei potuto avere un finale migliore", sono state le parole del difensore che in passato è stato a un passo dall'Inter nel 2008.