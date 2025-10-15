In estate l'Inter aveva presentato un'offerta per il centrocampista della Roma, rispedita al mittente, e continua a seguirlo con attenzione

Andrea Della Sala Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 11:32)

"Manu Koné, l’uomo simbolo di questo avvio strepitoso della Roma guidata da Gian Piero Gasperini - record di punti (15) e gol subiti (solo 2) dopo 6 giornate – avanza senza paura verso quella che è più delle altre la “sua” partita. Lui che poteva diventare dell’Inter la scorsa estate e che continua ad esserne un osservato speciale, con i fari puntati anche di altre big europee a partire dal Psg. Ecco perché lo stadio della Capitale sarà il palcoscenico ideale per il francese sempre più decisivo per il destino giallorosso", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Tutti chiedono di lui. E sabato, in mezzo a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Koné cercherà il momento giusto per incunearsi alla maniera di Ederson dell’Atalanta di Gasp, portandosi dietro i difensori che spesso diventano poi (soprattutto nel caso di Mancini) attaccanti aggiunti. Manu e Cristante avranno il compito di martellare le fonti di gioco del’Inter tenendo altissimo il baricentro giallorosso. E il francese, con i suoi spostamenti in fascia che liberano i movimenti dell’esterno sinistro Angelino verso il centro, potrà tentare anche la conclusione a rete, in grado com’è con le sue percussioni di sparigliare le carte dei centrocampisti avversari. Perché il calcio di Koné ha molto a che fare con le caratteristiche che un mediano muscolare deve avere: il coraggio, l’anticipo, la ripartenza e il tiro. Doti che il centrocampista sta sempre più mettendo a disposizione della squadra".

Non a caso, peraltro, l’ex Borussia Mönchengladbach è diventato l’uomo copertina della Roma prima in classifica anche sul fronte delle plusvalenze. Perché Koné è il giocatore di movimento della squadra che ha più accresciuto il suo valore di mercato da quando è a Roma: al pari del portiere Svilar, vale al momento una cifra attorno ai 50 milioni di euro (in rialzo anche le quotazioni d’altraparte dei compagni Soulè, Ndicka, Mancini, Cristante e Celik). E se manterrà gli stessi standard di rendimento, come del resto ha fatto in nazionale di cui è titolare (lunedì è partito dal 1’ contro l’Islanda per le qualificazioni mondiali), potrebbe partire un’asta per il suo cartellino a fine stagione dopo che i Friedkin, alla fine dell’ultimo mercato, hanno preferito tenerlo in rosa (col plauso ovviamente di Gasperini) per mantenere alto il livello della Roma", aggiunge Gazzetta.