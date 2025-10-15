FC Inter 1908
Mercato, l’Inter ha un sogno irraggiungibile in porta e non è Donnarumma

E' infatti probabile l'addio di Yann Sommer a fine stagione, il cui contratto scade proprio a giugno prossimo
Marco Astori
Ragionamenti importanti in queste settimane in casa Inter per quanto riguarda il portiere: è infatti probabile l'addio di Yann Sommer a fine stagione, il cui contratto scade proprio a giugno prossimo.

E tra i vari nomi accostati ai nerazzurri, da Atubolu e Caprile fino a Carnesecchi, c'è però un vero e proprio sogno tra i pali, che però al momento è irrealizzabile. E non è Gigio Donnarumma.

Lo spiega Tuttosport: "Probabilmente sia Inter che Milan se potessero scegliere senza trattare, andrebbero su Svilar della Roma, ma il giallorosso oggi è irraggiungibile".

