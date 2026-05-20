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calciomercato
Moretto: “Martinez all’Inter: ‘Resto solo da primo’. Non solo Provedel, contatti per…”
Si fa sempre più corposa l'ipotesi Josep Martinez primo portiere dell'Inter nella prossima stagione. Ecco le ultime da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Martinez è stato chiaro con la dirigenza: ha detto "io resto ma ad una condizione, ovvero giocare di più ed essere sulla carta il primo portiere".
Le quotazioni sono in ascesa e l'Inter sta lavorando alla ricerca di un secondo affidabile e che possa competere con lui tenendo alto il livello. L'Inter ha completamente bloccato e congelato l'operazione Vicario, con cui c'era un accordo totale: sta cercando un secondo e ci sono diversi portieri che sta sondando.
Ci sono stati contatti per Kepa dell'Arsenal e confermo il nome di Provedel: Kepa ha una clausola relativamente bassa. Il piano dell'Inter si delinea così: Martinez primo e un secondo di garanzia che può essere uno di questi due".
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