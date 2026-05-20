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Moretto: “Martinez all’Inter: ‘Resto solo da primo’. Non solo Provedel, contatti per…”

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Si fa sempre più corposa l'ipotesi Josep Martinez primo portiere dell'Inter nella prossima stagione. Ecco le ultime
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Si fa sempre più corposa l'ipotesi Josep Martinez primo portiere dell'Inter nella prossima stagione. Ecco le ultime da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Martinez è stato chiaro con la dirigenza: ha detto "io resto ma ad una condizione, ovvero giocare di più ed essere sulla carta il primo portiere".

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Le quotazioni sono in ascesa e l'Inter sta lavorando alla ricerca di un secondo affidabile e che possa competere con lui tenendo alto il livello. L'Inter ha completamente bloccato e congelato l'operazione Vicario, con cui c'era un accordo totale: sta cercando un secondo e ci sono diversi portieri che sta sondando.

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Ci sono stati contatti per Kepa dell'Arsenal e confermo il nome di Provedel: Kepa ha una clausola relativamente bassa. Il piano dell'Inter si delinea così: Martinez primo e un secondo di garanzia che può essere uno di questi due".

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