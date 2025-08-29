FC Inter 1908
Kone, Inter era pronta a investire 40 mln. Per Gasperini è un top: ecco quanto lo valuta la Roma

calciomercato

Kone, Inter era pronta a investire 40 mln. Per Gasperini è un top: ecco quanto lo valuta la Roma

L’Inter ha provato in questa sessione di mercato a strappare alla Roma il centrocampista, ma il club giallorosso ha rifiutato la proposta
Andrea Della Sala Redattore 

L’Inter ha provato in questa sessione di mercato a strappare alla Roma il centrocampista Manu Koné, ma il club giallorosso ha rifiutato la proposta di 40 mln compresi i bonus proveniente dal club nerazzurro.

“Quasi un anno fa Manu Koné sbarcava nella Capitale. Richiesta esplicita di Daniele De Rossi che però se lo è goduto solamente per due partite. Nonostante i due mesi difficili con Juric si è ritagliato un ruolo da protagonista e il suo valore è quasi triplicato. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach per 18 milioni di euro, ora ne vale almeno 50. Non è un caso che a metà agosto i Friedkin siano scesi in campo per bloccare la sua cessione all'Inter. I nerazzurri erano pronti a mettere sul piatto quasi 40 milioni tra parte fissa e bonus. Cifra considerata bassa a Trigoria. Gasperini punta su di lui e col Bologna nonostante un clamoroso gol sbagliato è stato tra i migliori in campo”, scrive il Messaggero.

