“L’avventura di Mehdi Taremi con l’Inter sta per volgere definitivamente al termine. Il club nerazzurro ha infatti trovato l’accordo definitivo con l’Olympiacos per la cessione del giocatore, grazie alla quale, tra cartellino e ingaggio dell’iraniano, andrà a risparmiare circa 10 milioni di euro (inizialmente era proprio questa la richiesta del club di Viale della Liberazione per vendere il classe ’92)”, scrive Tuttosport.

“Quest’oggi il calciatore darà una risposta definitiva ai greci (e ai nerazzurri), visto che ieri si era preso ventiquattr’ore per pensare ai pro e ai contro dell’eventuale destinazione. In realtà Taremi, che nelle scorse settimane aveva anche rifiutato il Botafogo e il campionato brasiliano proprio per poter proseguire la propria carriera in Europa, starebbe temporeggiando anche perché preferirebbe un trasferimento al Psv Eindhoven, per giocare da protagonista la Champions League (ma gli olandesi non hanno ancora fatto pervenire un’offerta ufficiale all’Inter). Più staccate, per ovvi motivi, le ipotesi Sassuolo, Lilla, Werder Brema e le varie piste inglesi, nonostante questa estate ci sia stato più di un ammiccamento Oltremanica verso l’ex attaccante del Porto”, aggiunge il quotidiano.