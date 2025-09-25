Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Koné, si sa, nei piani estivi di allenatore e società era il giocatore che più di tutti avrebbe potuto cambiare faccia all’Inter, anche più di quel Lookman trattato per settimane con l’Atalanta. Ne era convinto Chivu, che progettava il passaggio dal trio inzaghiano Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a un centrocampo a due proprio grazie ai muscoli e alla tecnica che il giallorosso avrebbe potuto garantire, e ne erano convinti anche dirigenti e proprietà.