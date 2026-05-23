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GdS – Koné via da Roma anche con la CL, l’Inter ha un piano e due possibili jolly
Manu Koné non è mai uscito dai radar dell'Inter. I nerazzurri lo scorso anno hanno provato seriamente a prenderlo, salvo poi dover accettare il cambio di strategia della Roma a trattativa ormai conclusa. Stavolta l'affare andrà in porto? La Gazzetta dello Sport delinea i possibili contorni:
"Koné in questo momento è concentrato sulla volata Champions, che per la Roma può rappresentare una svolta storica. Ieri è stato fermato nel quartiere Garbatella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava e che gli hanno chiesto di non andare via. Ma anche l’eventuale conquista del quarto posto non cambierà i piani finanziari dei Friedkin. Sono obbligati a produrre plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario.
A quel punto Koné, fresco di convocazione al Mondiale con la Francia, diventa la migliore pepita da esporre. Lo scorso anno l’Inter stava per prenderlo a 35 milioni prima che il trasferimento venisse bloccato dalla proprietà. Oggi dovrà probabilmente presentare un’offerta più alta, tra i 45 e 50. Senza escludere però di ridurre l’investimento in denaro attraverso uno scambio.
Lo stesso Frattesi, che è romano e da almeno quattro anni parla di un possibile ritorno a casa, oppure Carlos Augusto che sembra gradito a Gasperini possono essere considerati dalla Roma. In ogni caso è probabile che le questioni restino slegate: l’Inter potrebbe acquistare Koné durante il Mondiale e poi cedere un giocatore con calma, nel mezzo dell’estate".
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