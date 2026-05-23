Manu Koné non è mai uscito dai radar dell'Inter. I nerazzurri lo scorso anno hanno provato seriamente a prenderlo, salvo poi dover accettare il cambio di strategia della Roma a trattativa ormai conclusa. Stavolta l'affare andrà in porto? La Gazzetta dello Sport delinea i possibili contorni:

"Koné in questo momento è concentrato sulla volata Champions, che per la Roma può rappresentare una svolta storica. Ieri è stato fermato nel quartiere Garbatella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava e che gli hanno chiesto di non andare via. Ma anche l’eventuale conquista del quarto posto non cambierà i piani finanziari dei Friedkin. Sono obbligati a produrre plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario.