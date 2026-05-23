FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Koné via da Roma anche con la CL, l’Inter ha un piano e due possibili jolly

calciomercato

GdS – Koné via da Roma anche con la CL, l’Inter ha un piano e due possibili jolly

GdS – Koné via da Roma anche con la CL, l’Inter ha un piano e due possibili jolly - immagine 1
Il centrocampista giallorosso piace tanto in viale della Liberazione per caratteristiche che mancano nella rosa nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Manu Koné non è mai uscito dai radar dell'Inter. I nerazzurri lo scorso anno hanno provato seriamente a prenderlo, salvo poi dover accettare il cambio di strategia della Roma a trattativa ormai conclusa. Stavolta l'affare andrà in porto? La Gazzetta dello Sport delinea i possibili contorni:

Inter Chivu
Getty Images

"Koné in questo momento è concentrato sulla volata Champions, che per la Roma può rappresentare una svolta storica. Ieri è stato fermato nel quartiere Garbatella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava e che gli hanno chiesto di non andare via. Ma anche l’eventuale conquista del quarto posto non cambierà i piani finanziari dei Friedkin. Sono obbligati a produrre plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario.

A quel punto Koné, fresco di convocazione al Mondiale con la Francia, diventa la migliore pepita da esporre. Lo scorso anno l’Inter stava per prenderlo a 35 milioni prima che il trasferimento venisse bloccato dalla proprietà. Oggi dovrà probabilmente presentare un’offerta più alta, tra i 45 e 50. Senza escludere però di ridurre l’investimento in denaro attraverso uno scambio.

Lo stesso Frattesi, che è romano e da almeno quattro anni parla di un possibile ritorno a casa, oppure Carlos Augusto che sembra gradito a Gasperini possono essere considerati dalla Roma. In ogni caso è probabile che le questioni restino slegate: l’Inter potrebbe acquistare Koné durante il Mondiale e poi cedere un giocatore con calma, nel mezzo dell’estate".

Leggi anche
Inter, 3 cessioni possono far lievitare il tesoretto per il mercato. Ma un nome divide
Inter, scelti i primi due acquisti a centrocampo per confrontarsi con le big d’Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA