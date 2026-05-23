La dirigenza nerazzurra, oltre al budget fornito da Oaktree, potrebbe avere ulteriori finanze per rinforzare la squadra

Fabio Alampi Redattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 08:16)

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La stagione 2025/26 dell'Inter termina ufficialmente oggi, ma in viale della Liberazione da tempo si sta già pensando alla prossima. I nerazzurri sono chiamati a sostituire diversi elementi giunti a fine contratto e ormai in là con l'età, e la dirigenza sta facendo i conti sulla cifra a disposizione: Oaktree garantirà un budget iniziale di circa 45 milioni di euro, ma il totale potrebbe anche essere più corposo in caso di alcune cessioni.

Così scrive il Corriere dello Sport: "La cifra che Marotta e Ausilio potranno impiegare, come noto, dipenderà da una somma: al margine che la proprietà avrà intenzione di affidare alla dirigenza andrà, infatti, aggiunto tutto ciò che in viale della Liberazione saranno in grado di ricavare dalle cessioni. Torna quindi d'attualità il famigerato 'tesoretto', in base al quale si riuscirà a calibrare meglio l'ambizione dei prossimi mesi in sede di trattativa. Anche se poi il budget dipenderà anche da operazioni minori, tre, tra i diversi fascicoli che affollano la scrivania del direttore sportivo nerazzurro, sembrano quelli destinati a portare maggiori ricavi".

Una certezza e una possibilità — "Il primo è quello di Davide Frattesi, la cui partenza già nelle prossime settimane sarebbe tutt'altro che un colpo di scena. L'ex Roma è ormai al capolinea della sua avventura e cercherà nuovi stimoli altrove. L'Inter è convinta che, nonostante l'ultima stagione non abbia regalato alcun sussulto, il cartellino del giocatore mantenga comunque un certo valore: la base d'asta per lui per i Campioni d'Italia sarebbe di circa 30 milioni, in attesa di capire chi si farà avanti. La stessa cifra era stata offerta a gennaio dal Bournemouth per Luis Henrique, altro nome sulla lista dei possibili partenti: l'Inter, che aveva deciso di trattenerlo per mancanza di alternative, davanti alla stessa offerta sarebbe ora in condizione di lasciarlo partire senza rimpianti".

Il nome che divide — "L'altro nome su cui fare grande attenzione divide senz'altro l'ambiente nerazzurro. Si tratta di Aleksandar Stankovic, fresco campione di Belgio. Il figlio di Deki sarà sicuramente riscattato dall'Inter, pronta a versare 23 milioni nelle casse del Bruges (l'impatto a bilancio però sarà appena di 13 milioni, sottraendo i circa 10 già incassati un anno fa e non contabilizzati), ma la sua permanenza a Milano è tutt'altro che scontata. Le sirene dalla Premier League si stanno già facendo sentire: si è fatto vivo il Brentford, ma l'Inter ha la forte sensazione che anche altri club inglesi busseranno tra non molto. Valore di mercato: 40 milioni di euro. Come detto, la questione divide l'ambiente. C'è chi tratterrebbe a prescindere da tutto il ragazzo, per il cognome che porta, e chi invece accetterebbe il sacrificio ma solo a patto di un conseguente investimento più importante in entrata".