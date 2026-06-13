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Inter, Lautaro mai così in forma: “Infortunio Bodo alleato per il suo grande obiettivo”

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L'attaccante dell'Inter, dopo l'infortunio, ha chiuso la stagione in grande condizione e si candida come titolare e trascinatore dell'Argentina al Mondiale
Andrea Della Sala Redattore 

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Lautaro Martinez è in grande forma e vuole giocarsi il Mondiale al 100%. L'attaccante dell'Inter, dopo l'infortunio, ha chiuso la stagione in grande condizione e si candida come titolare e trascinatore dell'Argentina al Mondiale.

"Così non l’avevano mai visto. Sudato ma feroce, concentrato ma sorridente. Peso forma, test atletici, autostima: è il miglior Lautaro di sempre, anche per gli argentini che lo trattano con rispetto e stima senza però adorarlo incondizionatamente. A Kansas City, dove la parola afa non indica l’acronimo della federcalcio di Buenos Aires ma la canicola che a tratti spezza il respiro, è una delle certezze del ct Scaloni per l’esordio di martedì contro l’Algeria. Lautaro c’è e dovrebbe cominciare il Mondiale al centro dell’attacco con Messi, rafforzando un feeling che nasce da molto lontano. E tutto, come quattro anni fa, dipende da un’articolazione capricciosa: la caviglia", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"La caviglia ha tradito Julian, che ha ricominciato a correre sul campo dello Sporting KC soltanto nelle ultime ore. E così il candidato titolare del ct Scaloni, del quale si è discusso più per l’offerta shock da 150 milioni del Real Madrid, deve recuperare lo svantaggio rispetto al collega, con il quale tra l’altro ha stabilito negli anni un solido rapporto. Resta da capire se i due potranno mai giocare insieme, in un ipotetico 4-3-1-2 con Messi alle spalle. Forse è una pretesa eccessiva in termini di equilibrio ma se tutti si sacrificano... Intanto i numeri svelano che Lautaro non merita di giocare solo perché Julian è convalescente: quarto nella classifica dei marcatori argentini di ogni tempo davanti a Diego Armando Maradona, il capitano dell’Inter ha segnato 8 gol nelle ultime 10 presenze con la nazionale cominciando la partita solo in 7 occasioni. Alvarez nelle ultime 10, l’ultima delle quali a marzo in amichevole contro lo Zambia, è arrivato a 3. Forse le gerarchie si potrebbero discutere lo stesso".

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"Paradossalmente l’incidente di Bodo, con ricaduta al polpaccio dopo la doppietta di Pasqua contro la Roma, è diventato un grande alleato nel progetto di Lautaro: rivincere il Mondiale, stavolta da primattore, dopo aver infilato scudetto e Coppa Italia, oltre al titolo di capocannoniere della Serie A. È un triplete che non avrebbe mai immaginato di poter completare. Poter sfidare il caldo senza essere spremuti – ieri la squadra si è allenata a 32 gradi ma in Missouri sono previste tempeste di pioggia e temperature in risalita – è un sicuro vantaggio. Lo scorso anno Lautaro aveva giocato 55 partite. Stavolta si è fermato a 48, nemmeno tutte intere. Un presupposto di freschezza necessario per arrivare a New York, il traguardo agognato da tutte le squadre, con sufficienti energie", aggiunge Gazzetta.

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