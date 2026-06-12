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Pedullà: “Inter, traccia di mercato importante da seguire. E su Palestra deve…”

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Si fanno più insistenti le voci su un possibile scambio Frattesi-Cambiaso tra Inter e Juventus. Ne ha parlato su YouTube Alfredo Pedullà
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Si fanno più insistenti le voci su un possibile scambio Frattesi-Cambiaso tra Inter e Juventus. Ne ha parlato su YouTube Alfredo Pedullà, che ha ammesso come sia una traccia di mercato assolutamente da seguire:

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"Frattesi è un nome che va seguito. E' stato accostato con forza al Napoli, che però non c'è, e le piste estere sono viste come alternative dal calciatore. Già prima con Spalletti e ora con Carnevali può essere una situazione importante da cavalcare: è italiano, piace a Spalletti, può coprire più ruoli, seguiamo la traccia".

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"All'interno di essa può essere compreso anche Cambiaso. Vedremo se nella trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra possa esserci un salto di qualità dell'offerta dell'Inter, che deve partire da 50 milioni. Quella di Frattesi-Cambiaso, comunque, è una traccia da seguire".

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