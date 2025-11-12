FC Inter 1908
Il tecnico biancoceleste chiede acquisti di qualità, in cima alla lista c'è il centrocampista nerazzurro
Gianni Pampinella
198. Sono i minuti giocati da Davide Frattesi. Un inizio complicato per il centrocampista che con Cristian Chivu sperava di trovare maggiore spazio. Non è un caso che in questi giorni si parli di un possibile addio del centrocampista, anche a gennaio. Le pretendenti non mancano, l'ultima in ordine di tempo è la Lazio secondo Repubblica.

Lazio, Sarri chiede innesti di qualità. Il sogno è Frattesi, ma è missione impossibile perché…- immagine 2
"Dopo la riunione sui conti, entro venerdì è previsto un incontro tra Lotito, il ds Fabiani e Sarri per pianificare le mosse del mercato invernale. La società continua a ribadire che seguirà le indicazioni dell'allenatore sui giocatori da cedere e farà il possibile per accontentarlo su quelli da comprare. Così come Sarri avrà carta bianca sulla lista Serie A: deciderà lui se inserire di nuovo Dele-Bashiru".

Lazio, Sarri chiede innesti di qualità. Il sogno è Frattesi, ma è missione impossibile perché…- immagine 3
"Per gli acquisti, il Comandante chiede innesti di qualità, ecco perché insiste sullo svincolato Insigne. Oltre all'esterno, Sarri vuole una mezzala sinistra: il sogno è Frattesi, ma l'ingaggio da 3 milioni netti rende impossibile la missione. Concreta invece l'opzione Ilic, riserva nel Torino di Baroni (che peraltro lo vede regista, non interno). In difesa servirà un terzino sinistro, ma solo se dovesse essere ceduto uno tra Tavares e Pellegrini: il preferito è Martin, in scadenza con il Genoa, ma il club ligure è convinto che rinnoverà".

(Repubblica)

