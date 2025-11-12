Carlo Pallavicino, noto agente di mercato, ha raccontato un aneddoto riguardante il momento della firma di Ronaldo il Fenomeno con l'Inter

Marco Astori Redattore 12 novembre - 11:15

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Carlo Pallavicino, noto agente di mercato, ha raccontato un aneddoto molto divertente riguardante il momento della firma di Ronaldo il Fenomeno con l'Inter: "Accadde a Firenze a casa mia dopo un Barcellona-Fiorentina. C'eravamo radunati da me: furono analizzate tante opportunità, ma c'era il problema grosso che il Barcellona voleva trattenerlo a tutti i costi, ma aveva un modo di voler rinnovare che soprattutto a Branchini non piaceva perché coinvolgeva aspetti fiscali non chiarissimi.

Quindi lui spinse per l'Inter: fu una notte importante, lo portammo di nascosto all'insaputa dei dirigenti del Barcellona a casa mia. Io avevo fatto vuoto intorno, palazzo specchiato senza nessuno che potesse sapere chi eravamo: andò tutto perfettamente. A fine serata, dopo aver brindato e detto "Milano stiamo arrivando", io ero contento perché ero riuscito nella missione che nessuno avesse scoperto che Ronaldo era a casa mia.

Ma scendiamo giù e troviamo tre travestiti brasiliani che erano sotto casa nostra. Io mi ero dimenticato dall'infanzia che lì stazionavano da quando ero bambino: quindi quando è uscita la testa pelata di Ronaldo è partito un abbraccio in mezzo alla strada. Scoperti, ma per fortuna i travestiti hanno mantenuto il segreto".