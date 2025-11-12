FC Inter 1908
Ronaldo, l’agente: “Quando firmò con l’Inter incontrammo tre travestiti brasiliani che…”

Carlo Pallavicino, noto agente di mercato, ha raccontato un aneddoto riguardante il momento della firma di Ronaldo il Fenomeno con l'Inter
Intervenuto negli studi di Sportitalia, Carlo Pallavicino, noto agente di mercato, ha raccontato un aneddoto molto divertente riguardante il momento della firma di Ronaldo il Fenomeno con l'Inter: "Accadde a Firenze a casa mia dopo un Barcellona-Fiorentina. C'eravamo radunati da me: furono analizzate tante opportunità, ma c'era il problema grosso che il Barcellona voleva trattenerlo a tutti i costi, ma aveva un modo di voler rinnovare che soprattutto a Branchini non piaceva perché coinvolgeva aspetti fiscali non chiarissimi.

Quindi lui spinse per l'Inter: fu una notte importante, lo portammo di nascosto all'insaputa dei dirigenti del Barcellona a casa mia. Io avevo fatto vuoto intorno, palazzo specchiato senza nessuno che potesse sapere chi eravamo: andò tutto perfettamente. A fine serata, dopo aver brindato e detto "Milano stiamo arrivando", io ero contento perché ero riuscito nella missione che nessuno avesse scoperto che Ronaldo era a casa mia.

Ma scendiamo giù e troviamo tre travestiti brasiliani che erano sotto casa nostra. Io mi ero dimenticato dall'infanzia che lì stazionavano da quando ero bambino: quindi quando è uscita la testa pelata di Ronaldo è partito un abbraccio in mezzo alla strada. Scoperti, ma per fortuna i travestiti hanno mantenuto il segreto".

