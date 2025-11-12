FC Inter 1908
Maurizio Sarri ha già avanzato alla società le sue richieste e le sue priorità in entrata. Le svela Il Messaggero
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

In queste settimane si capirà se il mercato della Lazio a gennaio sarà sbloccato: nel frattempo, però, Maurizio Sarri ha già avanzato alla società le sue richieste e le sue priorità in entrata. Le svela Il Messaggero.

"Il Comandante vuole a prescindere una mezz'ala e un esterno ovvero le priorità indicate già a giugno scorso. Sa di non poter chiedere colpi di grido, ma li pretende almeno compatibili al suo gioco.

È chiaro che preferirebbe Zielinski (guadagna 4,5 milioni all'Inter), ma indica per esempio Ivan Ilic, svalutato a Torino", scrive il quotidiano romano.

