Maurizio Sarri ha già avanzato alla società le sue richieste e le sue priorità in entrata. Le svela Il Messaggero

In queste settimane si capirà se il mercato della Lazio a gennaio sarà sbloccato: nel frattempo, però, Maurizio Sarri ha già avanzato alla società le sue richieste e le sue priorità in entrata. Le svela Il Messaggero.