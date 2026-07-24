Getty Images

Protagonista del podcast Podpah, Rafael Leao ha svelato un retroscena di mercato. Prima del suo passaggio al Milan, il portoghese ha rivelato di aver ricevuto un'offerta dall'Inter che ha declinato. "Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto".

Getty Images

"Non voglio andare all'Inter. Mi hanno detto che avrebbero fatto una buona offerta da 25-30 milioni e che io sarei dovuto andare, ma ho detto no, non voglio andare all'inter. Dopo qualche giorno, il mio agente mi ha detto: 'Senti, il Milan ti farà un'offerta tra qualche ora'. Ho detto: 'Cosa intendi? Ne sei sicuro?'. 'Sì, il Milan e qualcuno ti chiamerà'. Ho risposto: 'Va bene, bene, starò attento'.