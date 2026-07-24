Cristian Romero ha scavalcato tutti nella scala delle priorità dell'Inter. Il difensore argentino è stato individuato dai dirigenti e da Chivu come il profilo ideale per rinforzare una difesa che da quest'anno sarà orfana di Acerbi e De Vrij.

La trattativa col Tottenham potrebbe subire un'accelerata nelle prossime ore, l'indizio arriva dall'agente di Romero, Ciro Palermo. Come mostrato da Sport Italia, l'agente è arrivato a Milano ’ . Non sarà di certo un caso che proprio ieri Piero Ausilio è volato dalla Germania per tornare proprio nel capoluogo lombardo.