L'agente del difensore argentino, Ciro Palermo, è stato avvistato a Milano. Si scalda la trattativa per il giocatore
Cristian Romero ha scavalcato tutti nella scala delle priorità dell'Inter. Il difensore argentino è stato individuato dai dirigenti e da Chivu come il profilo ideale per rinforzare una difesa che da quest'anno sarà orfana di Acerbi e De Vrij.
La trattativa col Tottenham potrebbe subire un'accelerata nelle prossime ore, l'indizio arriva dall'agente di Romero, Ciro Palermo. Come mostrato da Sport Italia, l'agente è arrivato a Milano ’ . Non sarà di certo un caso che proprio ieri Piero Ausilio è volato dalla Germania per tornare proprio nel capoluogo lombardo.
🚨 𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 - 𝐥’𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨.— Sportitalia (@tvdellosport) July 24, 2026
𝐒𝐢 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫⚫️🔵#sportitalia #inter #romero pic.twitter.com/4RCcHloZhK
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