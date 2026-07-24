In Argentina i media hanno puntato gli occhi su un like di Lautaro Martinez. Nelle scorse ore il giocatore ha postato la foto di lui davanti al mare e ha spiegato che si sta ricaricando dalle fatiche Mondiali.

La suaè arrivata in finale contro lae lui ha segnato il gol decisivo nella semifinale contro, partendo dalla panchina.

Screen ESPN

Nella partita persa 1-0 contro la Nazionale di De La Fuente non solo non è stato schierato da titolare ma, per una serie di situazioni che si sono verificate durante la gara, non è nemmeno entrato per un minuto. Per questa scelta di Scaloni in Argentina si è scatenata una vera e propria bufera sul CT.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il capitano dell'Inter, dal canto suo, aveva smorzato i toni con un post sui social: "Ci abbiamo provato, abbiamo raggiunto la finale della Coppa del Mondo per il secondo anno consecutivo, ma questa volta non era destino. Sono così orgoglioso di essere argentino. Avrei tanto voluto provare ad aiutare la squadra in campo ieri, ma pazienza". Innegabile sia una delusione grossissima per un ragazzo che, dopo essere diventato campione in Qatar non da protagonista come avrebbe voluto e aver dato una grossa mano alla Nazionale nella conquista della Copa America, non meritava di finire così l'avventura negli States.

I media argentini lo hanno scritto e ribadito più volti. E non è sfuggito un like che il giocatore nerazzurro sembrerebbe aver messo ad un post di Spazio Inter nel quale si riportavano le analisi che arrivavano proprio dall'Argentina sul suo mancato ingresso in campo. Ne hanno parlato come del più grosso errore fatto dal ct. Un like che dalle foto pubblicate effettivamente c'era.

Un like che ora non c'è più ma che ha fatto parlare i media argentini. Ma anche i follower della pagina nerazzurra e italiana si sono accorti che c'era il like "del capitano". Potrebbe essere stato messo per sbaglio dal calciatore o potrebbe semplicemente aver deciso di rimuoverlo dopo le polemiche che sono nate nel suo Paese. Perché tantissimi media hanno parlato di quel like. E di un Mondiale amaro per Lautaro.