Con il ritorno di Beppe Marotta da una brevissima vacanza all’estero, l’Inter torna alla piena operatività. Lo annuncia oggi Tuttosport, che fa il punto sui piani dei dirigenti nerazzurri in entrata e in uscita nella settimana di Ferragosto. "Come preventivabile il week-end non ha portato novità: l’unica è stata lo scatto di De Winter verso il Milan che ha tolto la prima scelta in caso di cessione di uno tra Pavard e Bisseck. Questo non cambierebbe i piani soprattutto qualora arrivasse un’offerta importante per il francese (almeno da 20 milioni).