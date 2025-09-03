Il mercato dell'Inter ha lasciato grande delusione nei tifosi. La tanto attesa rivoluzione non è stata neanche accennata

Redazione1908 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 09:40)

Il mercato dell'Inter ha lasciato grande delusione nei tifosi. La tanto attesa rivoluzione non è stata neanche accennata, con i giocatori che sono rimasti tutti al loro posto, tranne Pavard ceduto in fretta e furia a 8 ore dal gong.

Il quotidiano Libero attacca duramente la dirigenza nerazzurra: "L'Inter aveva l’evidenza della fine di un ciclo, il Milan un classico anno zero da sfruttare, con un nuovo ds e senza coppe. Ma sul più bello, sono andate in tilt. L’Inter non ha fatto la rivoluzione che doveva fare; il Milan, per farla, è piombato in una confusione surreale. Il peccato del club nerazzurro è stato privilegiare i freddi numeri ai sentimenti.

Bisognava riaccendere la passione, invece si è scelta una stagione di transizione, formula che nel calcio è molto spesso l’anticamera del fallimento. La scelta della conservazione del blocco storico non è stata dettata dai fantomatici “paletti della proprietà”: è una scelta strategica. E alla fine ha portato a fare per Chivu lo stesso mercato timido che Inzaghi aveva rifiutato", spiega Libero.