Pedullà: “Lookman pollo, da questa storia esce a pezzi. Si è rovinato da solo”

Alla fine, dopo un lungo braccio di ferro causato dalla sua volontà di andare all'Inter, Ademola Lookman è rimasto all'Atalanta
Marco Macca
Marco Macca 

Alla fine, dopo un lungo braccio di ferro causato dalla sua volontà di andare all'Inter, Ademola Lookman è rimasto all'Atalanta, non senza scorie.

E Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, non gli ha risparmiato critiche:

"Lookman è stato un pollo. Si è fatto trascinare in una situazione assurda. Per gli agenti voto sotto lo zero per come hanno gestito la cosa, ridimensionando la carriera del calciatore. Cosa ci ha guadagnato? Si è rovinato da solo, un autogol che ha confezionato senza autostima, senza senso del dovere e professionalità. Grande attaccante, ma esce a pezzi da questa storia".

