"Lookman è stato un pollo. Si è fatto trascinare in una situazione assurda. Per gli agenti voto sotto lo zero per come hanno gestito la cosa, ridimensionando la carriera del calciatore. Cosa ci ha guadagnato? Si è rovinato da solo, un autogol che ha confezionato senza autostima, senza senso del dovere e professionalità. Grande attaccante, ma esce a pezzi da questa storia".