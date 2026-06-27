Alla fine, il Como ha deciso di sborsare 60 milioni di euro e comprare il cartellino di Nico Paz dal Real Madrid

Alla fine, il Como ha deciso di sborsare 60 milioni di euro e comprare il cartellino di Nico Paz dal Real Madrid, sul quale l'Inter aveva messo gli occhi. Secondo Libero, è una buona notizia per tutto il calcio italiano e per tre motivi: