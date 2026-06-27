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Libero – Como-Paz è una buona notizia per tre motivi. A differenza di Palestra…

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Alla fine, il Como ha deciso di sborsare 60 milioni di euro e comprare il cartellino di Nico Paz dal Real Madrid
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Alla fine, il Como ha deciso di sborsare 60 milioni di euro e comprare il cartellino di Nico Paz dal Real Madrid, sul quale l'Inter aveva messo gli occhi. Secondo Libero, è una buona notizia per tutto il calcio italiano e per tre motivi:

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"Buona notizia per la serie A: il Como compra Nico Paz. E questo vuol dire tante cose, tutte belle. Prima: uno dei migliori talenti in circolazione rimane nel nostro campionato. E dovremmo gioirne tutti, anche se Paz non è italiano, perché nei giorni in cui un talento come Palestra sceglie l'estero, c'è un altro che preferisce la serie A".

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Getty Images

"Seconda: il Como conferma di avere le idee chiare, di credere credere in ciò che fa, di essere una società seria fatta di persone serie che portano valore al calcio italiano e che obbligano tutti a crescere, confrontarsi, migliorare. Terza: il Como sborsa 60 milioni sull'unghia al Real Mаdrid per acquistare il cartellino del 21enne trequartista argentino, quindi riposiziona la serie A nella geografia del mercato continentale".

(Fonte: Libero)

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