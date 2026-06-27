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Romano: “Inter sempre attenta su Chalobah: resta in contatto con l’agente in attesa di…”

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Il nome di Trevoh Chalobah è da anni sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa e anche quest'estate è tra quelli monitorati
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il nome di Trevoh Chalobah è da anni sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa e anche quest'estate è tra quelli monitorati.

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Come spiega Fabrizio Romano, l’offerta ufficiale del Como per il difensore inglese resta sul tavolo da giorni, oltre 25 milioni ma il Chelsea vuole di più.

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L’Inter resta attenta agli sviluppi e in contatto con l’entourage del difensore in attesa di virare con forza sul centrale che sceglierà la dirigenza.

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