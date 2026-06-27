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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter sempre attenta su Chalobah: resta in contatto con l’agente in attesa di…”
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Romano: “Inter sempre attenta su Chalobah: resta in contatto con l’agente in attesa di…”
Il nome di Trevoh Chalobah è da anni sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa e anche quest'estate è tra quelli monitorati
Il nome di Trevoh Chalobah è da anni sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa e anche quest'estate è tra quelli monitorati.
Come spiega Fabrizio Romano, l’offerta ufficiale del Como per il difensore inglese resta sul tavolo da giorni, oltre 25 milioni ma il Chelsea vuole di più.
L’Inter resta attenta agli sviluppi e in contatto con l’entourage del difensore in attesa di virare con forza sul centrale che sceglierà la dirigenza.
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