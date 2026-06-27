Per questi ci sarà spazio per mettersi alla prova in ritiro con l'Inter, ma non è esclusa una nuova partenza

Tra i vari obiettivi dell'Inter sul mercato c'è sicuramente l'inserimento di un centrocampista. Ma uno il club l'ha già acquistato a gennaio e uno l'ha riscattato poche settimane fa ed entrambi avranno una possibilità in ritiro.

Lo spiega Calciomercato.com: "La trattativa con il Liverpool per Curtis Jones sta durando da gennaio ed è lui il candidato principale per rinforzare il reparto.

Per Stankovic e per il francese Massolin ci sarà spazio per mettersi alla prova in ritiro, ma non è esclusa una nuova partenza. Prima di muoversi in entrata nel reparto, tuttavia, servirà l'addio di Davide Frattesi".