Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per riportare Joao Cancelo all'Inter

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per riportare Joao Cancelo all'Inter: "Leggo che c'è un po' di confusione: a me dicono che la trattativa sia soltanto all'inizio.

C'è tempo: io non mi aspetto che si definisca nel giro di qualche giorno. Da quello che so io l'Inter ha fatto tutto quello che poteva, adesso spetta solo a lui decidere: c'è anche qualche altra squadra oltre al Barcellona, forse il Benfica. Ma l'Inter quello che doveva l'ha fatto e di più non può fare. Sarà una decisione solo di Cancelo".