Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa per riportare Joao Cancelo all'Inter: "Leggo che c'è un po' di confusione: a me dicono che la trattativa sia soltanto all'inizio.
C'è tempo: io non mi aspetto che si definisca nel giro di qualche giorno. Da quello che so io l'Inter ha fatto tutto quello che poteva, adesso spetta solo a lui decidere: c'è anche qualche altra squadra oltre al Barcellona, forse il Benfica. Ma l'Inter quello che doveva l'ha fatto e di più non può fare. Sarà una decisione solo di Cancelo".
