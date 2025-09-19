I nerazzurri hanno provveduto ad ufficializzare il prolungamento degli accordi con tre elementi della formazione U23

Giornata di rinnovi di contratto in casa Inter: la società nerazzurra ha ufficializzato il prolungamento di tre giovani della formazione U23. Si tratta di Yvan Maye (difensore, classe 2006), Issiaka Kamate (centrocampista, classe 2004) e Jan Zuberek (attaccante, classe 2004): "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek".