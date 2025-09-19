Giornata di rinnovi di contratto in casa Inter: la società nerazzurra ha ufficializzato il prolungamento di tre giovani della formazione U23. Si tratta di Yvan Maye (difensore, classe 2006), Issiaka Kamate (centrocampista, classe 2004) e Jan Zuberek (attaccante, classe 2004): "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek".
Inter, rinnovo di contratto per Kamate, Maye e Zuberek: i dettagli
I nerazzurri hanno provveduto ad ufficializzare il prolungamento degli accordi con tre elementi della formazione U23
Fcinter1908 è in grado di svelare i dettagli dei nuovi accordi: i due francesi hanno firmato fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'altra stagione, mentre il polacco si è legato al club fino al 30 giugno 2027, anche lui con opzione per un ulteriore anno.
