L'Inter negli scorsi anni ha sempre avuto un occhio particolare per il mercato dei parametri zero: e non è escluso che anche la prossima estate il club nerazzurro possa piazzare un colpo così, magari in difesa, reparto che andrà necessariamente rifondato.

E c'è già un nome papabile secondo Fabrizio Romano: quello di Dayot Upamecano. Spiega l'esperto di mercato: "Posso confermarvi che il club nerazzurro apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. È un giocatore che è sempre piaciuto molto. C'è un tema che è quello del rinnovo col Bayern. A me risulta che il Bayern da mesi vuole rinnovare il contratto del difensore e continua a lavorarci.