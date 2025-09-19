FC Inter 1908
Romano svela: “Inter apprezza molto questo nome in scadenza a giugno 2026”

C'è già un nome a zero papabile per l'Inter secondo Fabrizio Romano: ecco tutti i dettagli dall'esperto di mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter negli scorsi anni ha sempre avuto un occhio particolare per il mercato dei parametri zero: e non è escluso che anche la prossima estate il club nerazzurro possa piazzare un colpo così, magari in difesa, reparto che andrà necessariamente rifondato.

E c'è già un nome papabile secondo Fabrizio Romano: quello di Dayot Upamecano. Spiega l'esperto di mercato: "Posso confermarvi che il club nerazzurro apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. È un giocatore che è sempre piaciuto molto. C'è un tema che è quello del rinnovo col Bayern. A me risulta che il Bayern da mesi vuole rinnovare il contratto del difensore e continua a lavorarci.

Il club bavarese vuole convincere il giocatore con un contratto importante, vede Upamecano come un giocatore molto importante, non soltanto per la dirigenza ma anche per Kompany. Non c'è mai stata una vera possibilità di vederlo in Italia negli utlimi giorni di mercato nonostante i rumors, a parametro zero per il 2026 può essere un'opzione nel caso non rinnovasse".

