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fcinter1908 calciomercato mercato inter Libero – Inter-Palestra, trattativa tutt’altro che scontata: la possibile chiave…
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Libero – Inter-Palestra, trattativa tutt’altro che scontata: la possibile chiave…
L'aggiornamento sulla complicata ma ancora aperta pista di mercato per i Campioni d'Italia alla ricerca dell'erede di Dumfries
Marco Palestra è sempre nel mirino dell'Inter. Lontano, complicato da raggiungere. Ma resiste. E in qualche modo bisognerà capire come sbloccare la situazione, considerando l'ampia forbice tra le richieste dell'Atalanta e l'offerta dei Campioni d'Italia. Ne parla anche l'edizione odierna di Libero:
"Il classe 2005 rappresenta il grande obiettivo per sostituire Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid, ma l'Atalanta continua a chiedere oltre 50 milioni di euro. L'Inter proverà ad abbassare la richiesta della Dea, forte anche del gradimento del giocatore, ma la trattativa è tutt'altro che scontata".
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