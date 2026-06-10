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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, c’è distanza con Provedel sull’ingaggio: e per prenderlo vuole spendere…
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Sky – Inter, c’è distanza con Provedel sull’ingaggio: e per prenderlo vuole spendere…
Dopo l'incontro andato in scena tra il club nerazzurro e Gianni Rava, agente del portiere biancoceleste, resta però ancora distanza
Non è ancora il momento della fumata bianca tra l'Inter e Ivan Provedel. Come spiega Sky Sport, dopo l'incontro andato in scena tra il club nerazzurro e Gianni Rava, agente del portiere biancoceleste, resta ancora distanza tra la richiesta d'inaggio del giocatore e l'offerta dell'Inter.
"Il club nerazurro, come raccontato, ha già individuato da tempo Provedel come vice-Martinez, perciò le parti si sono già scelte. L'Inter vuole spendere una cifra tra i due e i tre milioni di euro, mentre la richiesta della Lazio è più alta, perciò andrà trovato anche l'accordo con il presidente Claudio Lotito", si legge.
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