Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Inter, parlando di Davide Frattesi , Marco Palestra e Ivan Provedel:

"Frattesi non lo dirà mai ma ha messo la Juventus al primo posto della lista delle preferenze. Confermo quanto ho detto lunedì, dobbiamo capire cosa accadrà per Palestra, se l'Inter si avvicinerà davvero ai 50 mln ma al momento non c'è questo sentore ma vediamo. Per chi sostiene che Cambiaso giochi solo a sinistra, evidentemente non conosce la carriera di Cambiaso, ha iniziato la sua carriera giocando a destra. All'Inter piace, è una situazione da monitorare. Frattesi andrà via, la valutazione è scesa da 45 a forse 30"

"Oggi c'è stato l'agente di Provedel, Gianni Rava, in sede Inter. Avevo detto che entro e prima del weekend ci sarebbe stato un incontro con l'Inter, bisogna capire determinate cose e poi bisogna presentarsi da Lotito. Quando ti presenti da Lotito, sai come cominciano le cose ma non sai come finiscono. Chiaramente è confermato il fatto che Provedel sia un obiettivo concreto dell'Inter"