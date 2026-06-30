L'Inter ha manifestato per la prima volta il proprio interesse per il venticinquenne a gennaio, quando il Liverpool un'offerta dei nerazzurri. Il club di Viale della Liberazione, tuttavia, ha mantenuto vivo il proprio interesse per il giocatore, e nelle ultime settimane si sono svolti dei colloqui tra le due società. Il Liverpool ha recentemente respinto un'offerta di 25 milioni di euro (21,7 milioni di sterline) da parte dell'Inter per Jones e valuta il giocatore a circa 35 milioni di sterline.

Ancora una volta Piero Ausilio non ha nascosto l'interesse dell'Inter nei confronti di Jones: "Ha le qualità che potrebbero darci qualcosa in più. Ma c'è un divario significativo tra la nostra valutazione e quella del Liverpool. Il Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene un prezzo equo, e noi abbiamo tutto il diritto di decidere se per noi va bene o no. Allo stato attuale, direi che è molto difficile". Su Jones ci sono anche diverse squadre della Premier, in particolare nelle ultime ore si è fatto sotto il Nottingham Forest che è alla ricerca di un centrocampista dopo che è stato ceduto Elliot Anderson al Manchester City. Ma, secondo quanto riporta Liverpool Echo, il giocatore non ha nessuna intenzione di firmare per il Nottingham.