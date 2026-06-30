Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità di affari tra Inter e Juventus quest'estate

Marco Astori Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 12:00)

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità di affari tra Inter e Juventus quest'estate: "Io ho sempre pensato che non ci sia amicizia sempre sacra nel momento in cui debba prevalere il lavoro: l'amicizia tra Carnevali e Marotta resterà eterna ma ognuno per la strada di competenza.

Non ho mai pensato che se tu devi fare una plusvalenza e una cessione entro il 30 giugno una società "nemica" ti possa venire incontro magari in virtù dei buoni rapporti. E infatti sta scivolando il 30 giugno senza alcun rapporto tra di loro. La domanda è: potrà sempre funzionare così? Io non metto le mani sul fuoco, uno spiraglio lo lascerei. Ci sono cose rimaste lì campate per aria. Fin quando non vedrò Frattesi da un'altra parte in giro per l'Europa, io lascerei una porta aperta: perché lui ha espresso il suo desiderio, ma queste cose entro il 30 giugno non si possono fare.

Poi magari a luglio si sveglierà e dirà che non può aspettare in eterno una cosa che magari i rivali storici non faranno. Dobbiamo seguire Cambiaso in situazioni della fascia destra che coinvolgono Dodo e Khalaili e possono comprendere altri nomi. E dobbiamo aspettare la fine del Mondiale per Chalobah. Poi per i rapporti c'è tempo: al momento c'è una X, un veto: ma se in prospettiva dovesse esserci una reciproca convenienza tecnica, uno spiraglio lo terrei aperto".