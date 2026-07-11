Curtis Jones è perplesso. Le ultime notizie che sono arrivate dall'Italia parlano dell'offerta del Nottingham Forest che sarebbe pronto a mettere sul tavolo del Liverpool 25 mln di sterline per lui. La notizia è stata riportata anche dai media inglesi ed è stata ripresa pure sui social da account vicini al club Reds.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Accordo Liverpool-Nottingham per Curtis Jones? Arriva il commento del giocatore
calciomercato
Accordo Liverpool-Nottingham per Curtis Jones? Arriva il commento del giocatore
Con una faccina il giocatore che piace all'Inter ha replicato alle voci che parlano dell'offerta del Nottingham per 25 mln di sterline
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il calciatore però ha voluto replicare proprio a queste voci che raccontano di un accordo tra i due club inglesi per il giocatore che andrà in scadenza di contratto a giugno 2027 e sul quale l'Inter ha messo gli occhi da tempo. Una faccina che non sembra convinta di queste voci su un accordo tra Liverpool e Nottingham. Una faccina perplessa che potrebbe voler smentire la notizia o che semplicemente sottolinea che non è la stessa volontà del giocatore. Somiglia ad un assist.
© RIPRODUZIONE RISERVATA