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Inter, ritorno di fiamma per Belghali? Pedullà: “Rispetto per Khalaili. Lunedì…”
Rafik Belghali non seguirà il Verona in Serie B: l'esterno algerino, dopo una stagione positiva in gialloblu nonostante la retrocessione e reduce dall'esperienza al Mondiale con la sua Nazionale, è da tempo nel mirino di numerose squadre italiane ed europee. Come racconta Alfredo Pedullà, sul giocatore ci sono Juventus e Napoli, che hanno già preso informazioni, mentre per il momento non risultano movimenti da parte del Milan.
La valutazione di Belghali si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Scorretto, secondo il giornalista, parlare di Inter dopo la messa in stand by della trattativa per Khalaili: "Tutto questo con il massimo rispetto che si deve Khalaili, scelto dall'Inter e in attesa degli accertamenti di lunedì. I nerazzurri avevano seguito Belghali (come la Juve) lo scorso dicembre e avevano fatto un sondaggio nelle scorse settimane per Dodo".
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