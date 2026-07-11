Rafik Belghali non seguirà il Verona in Serie B: l'esterno algerino, dopo una stagione positiva in gialloblu nonostante la retrocessione e reduce dall'esperienza al Mondiale con la sua Nazionale, è da tempo nel mirino di numerose squadre italiane ed europee. Come racconta Alfredo Pedullà, sul giocatore ci sono Juventus e Napoli, che hanno già preso informazioni, mentre per il momento non risultano movimenti da parte del Milan.